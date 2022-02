L’acteur qui jouera Bob Marley serait connu

Biopic : L’acteur qui campera Bob Marley serait connu

Le biopic sur la légende du reggae prend forme. Paramount Pictures aurait choisi Kingsley Ben-Adir pour jouer Bob Marley.

Le Britannique de 35 ans s’est fait remarquer ces dernières années avec ses rôles dans les séries et films «The OA», «The Comey Rule» ou encore «One Night in Miami». Selon Deadline , se glisser dans la peau de Bob Marley aurait suscité un engouement sans précédent auprès des acteurs de Hollywood. Paramount, qui a annoncé le biopic en 2018 , aurait auditionné des dizaines et des dizaines de personnes durant une année avant de jeter son dévolu sur Kingsley Ben-Adir.

Bob Marley est décédé, des suites d’un cancer généralisé, en 1981 à l’âge de 36 ans. Il a explosé en dehors de la Jamaïque après qu’Eric Clapton a repris «I shot the sheriff» sur son album «461 Ocean Boulevard». Le chanteur a sorti quantité de morceaux, dont certains sont devenus légendaires comme «Three Little Birds», «Is This Love», «Redemption Song» ou encore «No Woman, No Cry».