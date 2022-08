Kjel Bennett réagit à son licenciement de PBLV

Kjel Bennett : L’acteur réagit enfin à son licenciement de «PBLV»

Licencié par la production de «Plus belle la vie», en juin 2022, Kjel Bennett, qui incarnait Bilal, avait disparu de la série du jour au lendemain, laissant les téléspectateurs dans le plus grand désarroi. Peu après ce départ inexpliqué, Clément Garin, chroniqueur de «TPMP», avait révélé dans l’émission de C8 que l’acteur de 21 ans avait été viré pour «comportements inacceptables répétés» , dont on ignore la teneur exacte. Selon lui, la majorité du casting du feuilleton diffusé sur France 3 et RTS 1 était soulagée par le départ du jeune homme. Le 12 juillet 2022, l’avocat du comédien avait déclaré dans un communiqué de presse que cette info était infondée et qu’elle allait nuire à la réputation de son client. Une plainte allait donc être déposée contre ceux qui véhiculeraient ce ragot.

Très remonté et déterminé à obtenir réparation, Kjel a posté une vidéo sur Instagram, mardi 9 août 2022, pour se défendre: «Je suis victime de fausses rumeurs qui circulent, propagées par des personnes malsaines qui me nuisent et me portent préjudice. Heureusement, j’ai la chance d’être solide mentalement, psychologiquement et financièrement pour pouvoir contrer ses fausses rumeurs et attaquer en justice toutes les personnes et sociétés responsables. En entamant ces procédures, j’ai réalisé à quel point ce fléau est répandu dans le monde. Les fausses accusations détruisent des vies. Certaines personnes ont été poussées au suicide, d’autres ont été assassinées. Je ne peux pas rester indifférent à cette souffrance», a déploré le Français en ajoutant qu’il allait lancer «un mouvement social» dans le but de «combattre toutes ces fausses accusations et aider les personnes injustement accusées.»