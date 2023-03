Ben Affleck revient sur son attitude étrange aux Grammies

Ben Affleck semblait ailleurs lors de la plus importante cérémonie de remise de prix de la musique, le 5 février 2023. Lors d’une séquence diffusée en direct, on a même vu ce qui semblait être une prise de bec entre l’acteur et sa femme, Jennifer Lopez . Or, ce n’était qu’une broutille, selon l’Américain de 50 ans.

«J’ai passé un bon moment aux Grammies. Ma femme avait prévu d’y aller et je me suis dit qu’il allait y avoir de la bonne musique et ça pourrait être une soirée amusante», a commencé Ben Affleck dans le «Hollywood Reporter». Quant à cette fameuse séquence, à voir ci-dessus, où on dirait que son épouse le remet en place, l’acteur s’est justifié: «J’ai vu Trevor Noah (ndlr: le maître de cérémonie) s’approcher de nous. Je savais qu’on était dans le cadre, mais je ne pensais pas qu’ils filmaient. Je me suis alors penché vers Jen et je lui ai dit que dès qu’ils commenceraient à tourner je me glisserais hors du cadre pour la laisser avec Trevor. Elle m’a répondu: «Putain, tu ferais mieux de ne pas partir!»