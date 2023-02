Télévision : L’acteur Richard Belzer est décédé

Célèbre pour ses rôles dans les séries «Homicide» et «New York, unité spéciale», l’Américain a rejoint les étoiles, à l’âge de 78 ans.

Richard Belzer, célèbre pour son rôle de John Munch dans les séries «Homicide», de 1993 à 1999, et «New York, unité spéciale», jusqu’en 2016, est décédé le 19 février 2023 à l’âge de 78 ans. L’Américain souffrait de problèmes de santé. L’acteur vivait à Bozouls, dans l’Aveyron, en France, dans une ferme qu’il avait achetée après s’être arrangé à l’amiable avec le catcheur Hulk Hogan, qui l’avait sérieusement blessé lors d’une émission de télévision.

On rappellera que le détective John Munch est l’un des personnages les plus récurrents dans les séries américaines. On peut le suivre dans des épisodes de 9 programmes différents, tels que «Unbreakable», «X-Files», «Arrested Development» ou encore «The Wire».