États-Unis: l’acteur Richard Gere appelle Washington à soutenir le Tibet

Richard Gere, qui a déjà défendu la cause du Tibet plusieurs fois au Congrès, a exhorté les élus américains à voter une loi soulignant le soutien américain au peuple tibétain.

Richard Gere, qui a déjà défendu la cause du Tibet plusieurs fois au Congrès, a accusé la Chine de «cruauté, de violence collective et de persécution» contre les Tibétains. Il a assuré que ce peuple était opprimé par un «système de surveillance omniprésent».

Répression et torture

Le Tibet est dirigé d’une main de fer par la Chine depuis les années 1950. Nombre de Tibétains en exil accusent la Chine de répression et de torture, et affirment qu’elle cherche à effacer leur culture. Environ 1 million d’enfants tibétains ont été séparés de leurs familles et assimilés de force dans des pensionnats, ont dénoncé en février trois rapporteurs spéciaux de l’ONU.