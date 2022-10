Economie: l’action Credit Suisse crève le plancher en Bourse

Pour Hans Geiger, professeur émérite au Département de banking et finance de l’Université de Zurich, l’effondrement de CS est peu vraisemblable. «Credit Suisse a plus de fonds propres et de liquidités qu’UBS en 2008, lorsque celle-ci a dû être sauvée pendant la crise financière. L’Autorité de surveillance financière lui attribue aussi une bonne cotation», précise le spécialiste à nos confrères de «20 Minuten».