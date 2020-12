Coronavirus : L’action disparate des communes vaudoises face à la crise

Un article publié par une chercheuse d’Unisanté indique que les communes vaudoises ont réagi différemment durant la pandémie en fonction notamment des ressources à leur disposition.

Aussi l’affaire des communes

Solidarité

L’urgence du coronavirus a fait apparaître un besoin de coordination et de centralisation des services à la population ainsi que de simplification et d’accessibilité des canaux d’information. Il est également important de soutenir les associations locales et de monitorer leurs actions, car celles-ci connaissent bien le terrain et jouent un rôle primordial pour identifier et combler les lacunes.