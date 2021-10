Chine : L’action Evergrande plonge à son retour à la Bourse de Hong Kong

Pour son retour à la Bourse de Hong Kong, l’action du groupe chinois Evergrande perdait plus de 10% dès les premiers échanges.

La faillite potentielle de ce promoteur, l’un des plus gros de Chine, menace par effet de domino le reste de l’économie chinoise. Le groupe avait suspendu sa cotation le 4 octobre après plusieurs échéances manquées de remboursements de prêts.

Evergrande avait annoncé mercredi soir que la cotation de son action reprendrait ce jeudi. Il avait toutefois avertit qu’il pourrait «ne pas pouvoir honorer ses obligations financières». Malgré une tempête sur les marchés financiers en septembre, Pékin n’a toujours pas dit clairement s’il se porterait ou non au secours de l’entreprise désormais au bord de la faillite.

Honorer ses paiements d’intérêts

Des dizaines de propriétaires lésés et de fournisseurs non payés avaient manifesté en septembre devant le siège du groupe à Shenzhen (sud de la Chine). Evergrande, qui s’est lancé ces dernières années dans une diversification tout azimuts, se débat depuis plusieurs semaines pour honorer ses paiements d’intérêts et ses livraisons d’appartements.