Prix de l’humanité

L’activiste Greta Thunberg reçoit un million d’euros pour son engagement

La militante écologiste suédoise s’est vu décerner le Prix pour l’humanité de la fondation portugaise Calouste-Gulbenkian. Elle a déjà prévu de réinvestir la somme allouée.

La fondatrice du mouvement Fridays for Future avait été nommée parmi 136 personnes provenant de 46 pays différents. Par son choix, le jury entend récompenser l’engagement de l’adolescente dans sa lutte contre le dérèglement climatique et la destruction de l’environnement.

Pour l’Amazonie: 100’000 francs

Et d’ajouter que la somme sera reversée «aussi vite que possible» à des associations, des organisations et des projets qui soutiennent la cause écologiste et les personnes les plus touchées par le changement climatique.