Hong Kong : L’activiste pro-démocratie «Mamie Wong» ne lâchera rien

La sexagénaire Alexandra Wong, plus connue sous le nom de «Mamie Wong», entend continuer son combat pour la liberté et la démocratie à Hong Kong. Cela, malgré la répression qui guette son pays.

«Aujourd’hui, il ne s’agit pas seulement de soutenir les 47 personnes arrêtées», a expliqué à l’AFP, Alexandra Wong. «Nous devons à nouveau sortir, dire au monde entier que nous continuerons à nous battre pour la liberté, la démocratie et la justice», a lancé cette militants de 64 ans.

Le rassemblement, auquel ont pris part des centaines de personnes aux abords du tribunal de Kowloon, était le plus important, depuis plusieurs mois, dans l’ex-colonie britannique.

Invoquant l’interdiction de se rassembler en public pour cause de coronavirus et la loi draconienne sur la sécurité nationale, les autorités sont parvenues à étouffer l’immense et souvent violent mouvement de contestation qui, en 2019, avait ébranlé durant plusieurs mois le territoire.