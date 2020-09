Suisse : L’activité de construction reste solide dans l’immobilier locatif

Les demandes et permis de construire dans le segment locatif ont connu une forte hausse au deuxième trimestre, selon une étude de Credit Suisse publiée ce lundi. Cette augmentation a permis de compenser en partie la chute enregistrée au début de l’année.

L’activité de construction dans le segment locatif est restée solide malgré la crise. Après la forte contraction observée en mars et avril, les demandes et permis de construire dans ce segment se situent à nouveau au-dessus de la moyenne pluriannuelle, selon une étude de Credit Suisse publiée lundi.

«Le retour à la croissance de la délivrance de permis est également une conséquence des nombreux grands projets pour lesquels des demandes ont été déposées fin 2018 et courant 2019 et qui n’ont été approuvées que récemment», signalent les experts de la banque aux deux voiles.

Dans l’ensemble, Credit Suisse s’attend à voir le parc locatif s’étoffer de 1,1% au cours des prochains six à 18 mois. Il y a un an, cet indicateur pointait à 1,0%. La plupart des nouveaux biens destinés à la location devraient voir le jour en périphérie zurichoise et dans les régions de Zoug et Lucerne, selon les auteurs de l’étude.