Justice : L’actrice accusant Luc Besson de viol dépose une plainte en Belgique

Alors que la justice française a, le 24 mai, en appel, tranché en faveur de Luc Besson, Sand Van Roy, qui accuse le cinéaste de viol, avait déjà déposé une nouvelle plainte, mais à Bruges.

L’actrice belgo-néerlandaise Sand Van Roy, qui avait déjà saisi la justice française, a porté plainte pour «viol» devant un tribunal belge, contre le cinéaste et producteur français Luc Besson, a-t-on appris mardi de source judiciaire, confirmant une information de médias belges. Sand Van Roy, 37 ans, accuse Luc Besson, 63 ans, d’avoir abusé d’elle dans un palace parisien en mai 2018, à l’époque où cette ex-mannequin venait de collaborer avec le réalisateur du «Grand Bleu» et du «Cinquième Élément». Elle a fait une apparition dans son film «Valérian et la cité des mille planètes», sorti en 2017.