Cinéma : L’actrice américaine Louise Fletcher s’est éteinte

Getty Images via AFP

L’actrice américaine Louise Fletcher, Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film «Vol au-dessus d’un nid de coucou» de Milos Forman (1975), est décédée en France à l’âge de 88 ans, ont rapporté vendredi des médias américains. Louise Fletcher, qui avait deux fils, est décédée chez elle, à Montdurausse (sud), selon Variety et Deadline, citant des sources dans son entourage.

Née le 22 juillet 1934 à Birmingham (Alabama), Louise Fletcher avait utilisé la langue des signes pour remercier ses parents tous deux sourds en recevant son Oscar. Son rôle le plus marquant a été celui de l’infirmière Mildred Ratched dans «Vol au-dessus d’un nid de coucou», dont le personnage principal était interprété par Jack Nicholson et qui lui a également valu le Golden Globe et le BAFTA de la meilleure actrice.