Arabesque: Angela Lansbury est décédée

Télévision : L’actrice Angela Lansbury, star de la série «Arabesque», s’est éteinte

Getty Images via AFP

L’actrice américano-britannique Angela Lansbury, pétulante mamie-détective de la série télévisée «Arabesque», décédée mardi à l’âge de 96 ans, s’était illustrée dans de nombreuses comédies musicales et dans plus de soixante films depuis les années 1940.

Nommée aux Oscars dès son premier rôle à 19 ans, elle a remporté six Golden Globes dont quatre pour la série américaine «Arabesque», où elle campait une inoxydable auteure de romans policiers, également détective amateure à ses heures perdues. L’ensemble de sa carrière avait été récompensé par un Oscar d’honneur en 2014.

Pluie de récompenses

«J’ai eu une carrière incroyablement intéressante et variée qui m’a menée tout autour du monde», se réjouissait en 2014 cette Britannique naturalisée américaine, devenue la plus célèbre des romancières-détectives du petit écran.

Diffusé de 1984 à 1996 sur CBS puis dans le monde entier, «Arabesque» et ses 264 épisodes, a reçu une pluie de récompenses, Emmy Awards et Golden Globes confondus. À 91 ans, l’actrice toujours aussi vive, confiait son envie de jouer une dernière fois le rôle de Jessica Fletcher qu’elle avait accepté d’incarner, à l’origine, uniquement pour l’argent. Elle touchait jusqu’à 300’000 dollars par épisode.

Formée à Hollywood dans les années 40 à 50, la jeune blonde vénitienne, aux grands yeux de chouette et au visage rond, ne correspond pas aux standards de beauté de l’époque et reste cantonnée aux seconds rôles malgré des débuts très prometteurs.

«Elle avait un talent fou et ils ne savaient pas quoi faire d’elle», déplorait en 1998 Hurd Hatfield, son partenaire dans «Le Portrait de Dorian Gray» pour lequel elle remporte en 1946 le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle. «Parce que je n’étais pas une grande beauté, j’ai incarné des personnes bien plus âgées que moi», déclarait l’actrice qui interprète la mère d’Elvis Presley dans la comédie musicale «Sous le soleil bleu d’Hawaii» (1961).