États-Unis : L’actrice Esmé Bianco porte plainte contre Marilyn Manson

Esmé Bianco dit avoir subi des actes de violences sexuelles mais aussi avoir été tailladée, fouettée et électrocutée par le chanteur entre 2009 et 2011.

L’actrice britannique Esmé Bianco, connue du grand public pour son rôle dans «Game of Thrones», a porté plainte vendredi contre le chanteur américain Marilyn Manson, l’accusant de viol, abus sexuels sadiques et violences répétées.

Enquête de la police de Los Angeles

En février dernier, la police de Los Angeles avait annoncé enquêter sur des accusations de violences dans le cadre du couple contre le chanteur, portant sur des faits commis entre 2009 et 2011, sans toutefois révéler l’identité de la ou des victimes. Les dates et le lieu coïncident avec les accusations d’Esmé Bianco.

Fan de Marilyn Manson

L’actrice de 38 ans, qui était fan de Marilyn Manson lorsqu’elle était adolescente, est apparue dans quatorze épisodes de la série «Game of Thrones» entre 2011 et 2013, sous les traits d’une prostituée nommée Ros. Esmé Bianco a expliqué vendredi sur les réseaux sociaux avoir pris la parole publiquement pour empêcher Manson «de détruire d’autres vies et contribuer à ce que d’autres victimes puissent aussi demander leur part de justice».

Plus tard en 2009, Marilyn Manson lui avait rendu visite à Londres et ils auraient alors entamé une relation consensuelle, précise la plainte. En 2011, l’actrice avait déménagé à Los Angeles, où elle pensait jouer dans un long-métrage avec Marilyn Manson. Elle assure avoir passé deux mois et demi à avoir subi des «abus constants» et un chantage au visa mené par le chanteur.