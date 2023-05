L’actrice Kristen Bell a été blessée au nez par sa fille

Kristen Bell, qui campait Veronica Mars dans la série du même nom , a deux enfants, Lincoln, 10 ans, et Delta. C’est avec cette dernière que celle qui préfère la tisane d’hibiscus au jus de raisin a vécu une douloureuse séance de sport. «Blessure mineure au ju-jitsu. J’ai pris des dents dans le nez. Je vais me rétablir. (Elle a 8 ans et a de grandes dents tranchantes)», a expliqué sur Instagram, le 16 mai 2023, la voix de la princesse Anna dans les dessins animés «La Reine des neiges».

L’actrice de 42 ans est connue pour sa franchise et pour partager les moments de sa vie familiale avec le public. «Je souffre d’anxiété et de dépression. J’en parle ouvertement pour aider les autres à s’exprimer également», nous avait-elle révélé dans une interview. Questionnée quelques mois plus tard à la radio, à propos de son rôle de mère, elle avait expliqué élever ses filles pour qu’elles deviennent «des femmes formidables, gentilles, avec de la morale et de la compassion pour les autres».