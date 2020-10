Le 1er octobre 2020, Chrissy Teigen a annoncé, sur les réseaux sociaux, que son mari John Legend et elle avaient perdu le bébé qu’elle portait . Une annonce que l’Américaine de 34 ans avait accompagnée de photos très intimes, qui ont surpris plus d’un internaute.

Le mannequin a trouvé un soutien en la personne de l’actrice britannique Kate Beckinsale, 47 ans. Qui ne s’est pas seulement montrée compatissante, mais pleine d’empathie. Et pour cause: elle-même a subi le même traumatisme. «Il y a quelques années, j’ai perdu mon bébé à 20 semaines», a révélé l’actrice dans un long message sur son compte Instagram. «J’ai réussi à garder ma grossesse secrète et je me suis complètement effondrée à l’intérieur et personne n’a jamais su.»