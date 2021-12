Affaire Delphine Jubillar : L’actuelle compagne du suspect placée en garde à vue

Selon Franceinfo, la petite amie de Cédric Jubillar a été interpellée mercredi matin.

Un an jour pour jour après la disparition de Delphine Jubillar, l’enquête connaît un nouveau rebondissement. Mercredi matin, la nouvelle compagne du mari de l’infirmière a été interpellée et placée en garde à vue, selon Franceinfo . Cette femme de 44 ans est entendue depuis 7h sur commission rogatoire des juges d’instruction pour «recel de cadavre», dans une gendarmerie du Tarn (sud), selon une source proche de l’enquête.

Séverine L. est employée d’une entreprise de logistique et vit dans une commune proche d’Albi, à cinq kilomètres de Cagnac-les-Mines, où vivaient les Jubillar. Elle était la compagne de Cédric au moment de son incarcération en juin. Les deux s’étaient rencontrés lors d’une battue à la mi-avril. Le mari de l’infirmière avait révélé leur liaison en diffusant une photo d’eux sur Facebook, ce qui avait choqué nombre de proches de la disparue. «Il me disait qu’il voulait connaître la vérité pour pouvoir la dire un jour à ses enfants. Et puis il ne m’a jamais parlé de Delphine au passé. (…) Plus que jamais, je le crois innocent», confiait Séverine L. au «Parisien» en juin dernier.