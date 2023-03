Session: L’adaptation des rentes AVS/AI définitivement enterrée

Mauvaise nouvelle pour les retraités et les bénéficiaires de rentes AI. Ils n’auront pas droit à une hausse extraordinaire de leurs rentes en raison du renchérissement. Ils devront se contenter de leur adaptation habituelle tous les deux ans. En effet, après la volte-face du National qui a refusé d’entrer en matière mercredi, le Conseil des États vient de balayer à son tour cette hausse. Mais de justesse: 21 voix contre 20 (et 1 abstention). Le projet est donc définitivement enterré.

Pour rappel, le Parlement avait poussé le Conseil fédéral, en décembre, à adapter d’urgence les rentes au renchérissement afin de compenser la perte du pouvoir d’achat des seniors jusqu’à fin 2024. Le gouvernement avait du coup proposé de relever la rente AVS minimale de 7 francs (de 1225 à 1232 francs), et la rente maximale de 14 francs, (de 2450 à 2464 francs). Une hausse qui s’ajoutait à l’adaptation ordinaire des rentes que Berne effectue tous les deux ans en se basant sur l’indice mixte, qui prend en compte l’évolution des salaires et des prix. La dernière adaptation avait d’ailleurs eu lieu le 1er janvier dernier avec une hausse des rentes comprise entre 30 et 60 francs.