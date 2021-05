Séries télé : L’adaptation de League of Legends pour cet automne

Netflix et l’éditeur de jeux vidéo Riot Games ont dévoilé ce lundi un projet de série animée tiré de League of Legends.

Netflix et l’éditeur de jeux vidéo Riot Games ont dévoilé lundi un projet de série animée se déroulant dans l’univers de «League of Legends», jeu extrêmement populaire et qui sert de base à de nombreuses compétitions d’e-sport. Ce dessin animé, baptisé «Arcane», sera lancé dans le monde entier à l’automne 2021, ont précisé les deux partenaires dans un communiqué. Il s’agira de la première incursion de Riot Games dans le monde de l’audiovisuel. La série animée sera conçue et produite par Riot Games, en collaboration avec le studio français Fortiche Productions, qui a déjà travaillé avec Riot et d’autres éditeurs de jeux, et a aussi développé une série animée pour les studios Marvel.