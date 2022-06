Camille Cerf, pro du body positive, se trouve grosse

Camille Cerf : L’adepte du «body positive» se trouve trop grosse

Camille Cerf, Miss France 2015, a raconté à ses abonnés sur Instagram qu’elle avait pris plus d’une dizaine de kilos et qu’elle ne se sentait pas à l’aise avec son corps.

On peut avoir été élue plus belle femme de l’Hexagone et avoir des complexes liés à son poids. C’est le cas de Camille Cerf, Miss France 2015. C’est surprenant venant d’elle comme elle l’a expliqué lors d’un chat avec ses fans sur Instagram: «C’est difficile (ndlr: de parler de ses complexes). Je prône le body positive et je trouve tous les gens très beaux, mais je suis très dure avec mon corps. En plus, être une Miss France sur les réseaux sociaux, c’est très difficile. On se compare tout le temps à tout le monde». Et d’ajouter qu’au quotidien elle se sentait «super mince», mais que quand elle se voyait en photo ou à la télé elle était «confrontée à la réalité»: «Je ne me reconnais pas et ça me pèse beaucoup».