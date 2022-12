Suisse-EU : L’adhésion à l’Espace économique européen de nouveau sur la table

Trente ans après le non des Suisses et face à l’impasse dans laquelle se trouve la politique européenne de la Confédération, les Vert’libéraux demandent l’adhésion à l’Espace économique européen (EEE).

L’adhésion impliquerait notamment une ouverture complète du marché pour les banques et les compagnies d’assurance. 20min/Simon Glauser

Les Vert’libéraux veulent relancer les négociations d’adhésion à l’Espace économique européen (EEE), rejetée par les Suisses en 1992, écrit la «SonntagsZeitung». Le parti va déposer, la semaine, prochaine une motion visant à contraindre le Conseil fédéral à entamer les discussions. «Le non à l’EEE a été une mauvaise décision historique», déclare dans le journal alémanique le président des Vert’libéraux Jürg Grossen. «Comme le Conseil fédéral n’aboutit à rien après l’échec de l’accord-cadre, adhérer à l’EEE serait la meilleure option pour remettre de l’ordre dans les relations avec l'Union européenne (UE)», ajoute-t-il. Avec l’adhésion à l’EEE – qui comprend aujourd’hui l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein –, la Suisse aurait pleinement accès au marché intérieur de l’UE. L’EEE va ainsi au-delà des accords bilatéraux et de l’accord-cadre.

«L’adhésion impliquerait une ouverture complète du marché pour des services tels que les banques et les compagnies d’assurance. Et la Suisse serait intégrée au marché européen de l’électricité, ce qui renforcerait notre sécurité d’approvisionnement», affirme la conseillère nationale Tiana Angelina Moser (PVL/ZH). En tant que membre de l’EEE, la Suisse n’aurait plus aucun problème à être associée à des accords de coopération tels que Horizon Europe ou Erasmus. En contrepartie, la Suisse, en tant que membre de l’EEE, devrait adopter les règles européennes dans ces domaines. Plus précisément, les réglementations controversées en matière de protection des salaires et de permis de séjour pourraient devoir être adaptées.

La proposition des Vert’libéraux est soutenue par des politiciens du Parti socialiste, des Verts et du Centre. Il est donc tout à fait possible que le parlement accepte la motion et qu’un nouveau vote ait lieu. En votation, le texte aurait certainement aussi une chance auprès de la population. Une étude révélait vendredi que 71% des Suisses approuveraient aujourd’hui une adhésion à l’EEE.

