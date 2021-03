Coronavirus : L'adhésion de la population envers le vaccin est en hausse

Selon une étude internationale réalisée dans six pays, même les pays qui se montraient au début plutôt méfiants tendent désormais à accepter l’immunité collective.

L’étude conduite dans six pays (France, Royaume-Uni, Allemagne, Japon, Etats-Unis et Suède) montre partout une nette tendance à la hausse par rapport à fin 2020.

Fort taux d’adhésion au Royaume-Uni

C’est au Royaume-Uni que le taux d’adhésion est le plus fort, avec 89%, au lieu de 65% en septembre dernier. En revanche, les personnes interrogées sont beaucoup plus critiques quant à l’efficacité du déploiement de la vaccination dans leurs pays respectifs.

Opposition aux Jeux Olympiques

Interrogés sur les pays selon eux les plus efficaces dans ce domaine, c’est sans surprise Israël, où la moitié de la population a reçu au moins une dose, et le Royaume-Uni qui arrivent en tête. Dans la plupart des pays interrogés, la majorité des sondés souhaite avant tout maintenir des mesures pour protéger la population avant l’économie.

Ainsi, six Britanniques sur 10 préfèrent limiter la propagation du virus à la protection de l’économie. Le taux s’établit à 50% au Japon (contre 18% en faveur de l’économie) et à 47% en Allemagne et en Suède (contre respectivement 31% et 29% pour l’économie).