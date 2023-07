Sommet de l’Otan: L’adhésion de la Suède ne «doit pas dépendre du rapprochement UE-Turquie»

Le président turc Tayyip Erdogan et le premier ministre suédois Ulf Kristersson se serrent la main à côté du secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg avant leur rencontre, à la veille d'un sommet de l'OTAN, à Vilnius.

Les Etats-Unis estiment que la Turquie ne devrait pas lier l’adhésion de la Suède à l’Otan à son rapprochement avec l’Union européenne (UE), a indiqué lundi le département d’Etat. «Les Etats-Unis soutiennent depuis de nombreuses années les aspirations européennes de la Turquie et nous allons continuer à le faire. Toutefois, nous ne pensons pas que cela doit faire obstacle à une adhésion de la Suède à l’Otan», a déclaré le porte-parole du département d’Etat, Matthew Miller. Et les Etats-Unis ne décident pas des membres de l’Union européenne, a souligné M. Miller, affirmant que cette question devait «à terme être réglée entre l’Union européenne et la Turquie».