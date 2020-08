Hockey sur glace

L’adjoint ne parle pas français, le club s’excuse

Victime d’un malaise, le coach principal des Canadiens de Montréal a été transporté à l’hôpital. Son adjoint dirigera l’équipe, mais le club s’excuse auprès des fans parce qu’il ne… parle pas français.

Claude Julien, 60 ans, a été victime d’un malaise et ne pourra pas diriger les Canadiens de Montréal durant la série de play-off contre Philadelphie. Problème: son adjoint ne parle pas le français.

Le coach de 60 ans a ressenti des douleurs à la poitrine et a été transporté en ambulance dans un hôpital de Toronto. «Il a subi des tests afin de déterminer exactement la nature de sa condition. Cette situation n’a rien à voir avec la COVID-19», a précisé le directeur général des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin.

Le club le plus titré de l’histoire de la NHL (24 Coupes Stanley) s’était qualifié pour le premier tour des play-off dans la «bulle» de Toronto après avoir déjoué les pronostics en battant les Pittsburgh Penguins de Sidney Crosby lors du tour qualificatif (série au meilleur des cinq matches).

Nous comprenons que Kirk ne parle pas français, mais il s’agit de circonstances exceptionnelles et nous vous demandons votre compréhension.

Kirk Muller (54 ans), une ancienne gloire de la NHL et entraîneur adjoint de l’équipe, prendra ainsi dans l’immédiat la place de Julien sur le banc des Canadiens. Une situation qui, visiblement, semble poser problème pour des raisons… linguistiques. À Montréal, une vieille tradition veut en effet que l’entraîneur du club soit idéalement Québécois ou, en tout cas, capable de s’exprimer parfaitement en français.

Ce qui n’est pas le cas de Kirk Muller, un anglophone originaire de l’Ontario et joueur clé de la dernière équipe montréalaise ayant remporté la Coupe Stanley en 1993. La question de la langue restant un sujet très sensible à Montréal, le directeur général des «Habs» a pris les devants et a déjà présenté ses excuses.