Venezuela : L’administration Biden n’entend pas parler «directement» à Maduro

Le gouvernement américain de Joe Biden n’a pas l’intention de parler «directement» avec le dirigeant du Venezuela Nicolás Maduro, qu’il qualifie de «dictateur» et ne reconnaît pas comme président légitime, a déclaré mercredi la diplomatie américaine.

Le porte-parole a expliqué que l’objectif était de «soutenir une transition démocratique pacifique au Venezuela, à travers des élections présidentielle et législatives libres et justes», et cela en travaillant avec les alliés latino-américains et européens.