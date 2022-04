Etats-Unis: L’administration Biden se défend face à une hausse de l’immigration

États-Unis : L’administration Biden se défend face à une hausse de l’immigration

Les États-Unis enregistrent une hausse des arrivées à la frontière sud et cela devrait continuer dans les prochaines semaines après la levée d’un dispositif lié au Covid-19.

La police américaine aux frontières a interpellé en moyenne 7800 migrants sans papiers chaque jour au cours des trois dernières semaines, près de cinq fois plus qu’entre 2014 et 2019. (Image d’illustration)

Sans même que ces restrictions soient levées, la police américaine aux frontières a interpellé en moyenne 7800 migrants sans papiers chaque jour au cours des trois dernières semaines, près de cinq fois plus que la moyenne de 1600 migrants enregistrée entre 2014 et 2019, avant la pandémie.

«Système cassé»

«Une hausse importante des arrestations de migrants va accentuer davantage la pression sur notre système, et nous y ferons face avec succès», a déclaré mercredi Alejandro Mayorkas devant une commission de la Chambre des représentants.

«Nous avons hérité d’un système cassé, démantelé et déjà sous pression. Il n’a pas été conçu pour gérer ces niveaux et types de flux migratoires», a-t-il regretté, demandant au Congrès de voter des réformes de long terme.

Besoin d’«aide»

Le ministre a détaillé un plan pour augmenter les effectifs à la frontière, viser les passeurs, accélérer les procédures et aider les organisations qui accueillent les demandeurs d’asile. «Cela va prendre du temps, et nous avons besoin de l’aide du Congrès, des États et élus locaux, des ONG», a-t-il avancé.