Afghanistan : L’administration Biden sous pression dans une affaire d’avions bloqués

Un millier de personnes, dont 19 Américains, seraient dans l’attente d’une évacuation dans un aéroport du nord de l’Afghanistan. L’affaire gêne la Maison-Blanche.

Selon Marina LeGree, fondatrice et directrice de l’ONG américaine Ascend Athletics, entre 600 et 1300 personnes au total tentent de partir, parmi lesquelles 19 Américains, avec l’aide de son organisation et d’autres organismes. «Cela fait sept jours et rien ne bouge», dit-elle, parlant de six appareils prêts à décoller.