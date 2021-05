Etats-Unis : L’administration Biden va réunir des familles de migrants séparés

Séparées durant la présidence de Donald Trump, des familles de migrants vont pouvoir se retrouver dès cette semaine.

Getty Images via AFP

Il a évoqué sur Twitter le sort de mères «qui ont fui des situations extrêmement dangereuses dans leur pays d’origine et qui sont restées dans des environnements dangereux au Mexique. Ces quatre mères pourront serrer leurs enfants dans leurs bras, après tant d’années.» Sans dire clairement que les familles sont réunies sur le sol américain, les autorités évoquent leurs efforts pour fournir des documents d’entrées aux Etats-Unis.

Le président Joe Biden a promis une politique migratoire plus «humaine» après les années Trump et sa politique dite de «Tolérance Zéro», lancée en 2018. Elle consistait à ouvrir des poursuites pénales contre toute personne entrée illégalement à la frontière avec le Mexique. Conséquence: des parents ont été placés en détention sans leurs enfants et certaines familles n’ont jamais été réunies.