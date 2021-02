Diplomatie : L’administration Biden veut qu’Ankara renonce aux missiles russes

L’administration Trump avait exclu la Turquie du programme de fabrication de l’avion F-35, en raison des commandes de missiles russes S-400 d’Ankara.

En réaction à la livraison en 2019 à la Turquie de la première batterie du système de défense antiaérienne russe S-400, les États-Unis ont exclu Ankara du programme de fabrication de l’avion furtif F-35, faisant valoir que les missiles russes pourraient en percer les secrets technologiques et étaient incompatibles avec les dispositifs de l’Otan.

«La Turquie est un allié de longue date et un membre estimé de l’Otan, mais sa décision d’acheter des S-400 est incompatible avec ses engagements d’allié des États-Unis et de l’Otan», a ajouté le porte-parole au cours d’un point presse. «La Turquie a eu de multiples occasions ces dix dernières années d’acheter le système de défense Patriot aux États-Unis, mais elle a préféré acheter les S-400, qui donnent à la Russie revenus, accès et influence», a-t-il noté.