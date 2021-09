États-Unis : L’administration Biden veut réduire les émissions de l’aviation

Joe Biden a lancé plusieurs programmes destinés à agir contre le changement climatique et espère réduire les émissions de l’aviation de 20% d’ici 2030.

Le secteur produit actuellement 11% des émissions liées au transport aux États-Unis, précise la Maison-Blanche dans un document diffusé jeudi. «Sans des mesures supplémentaires, la part des émissions de l’aviation est susceptible d’augmenter à mesure qu’augmenteront les vols de personnes et de marchandises», souligne le document.

L’administration voudrait dans un premier temps accélérer la production de carburant renouvelable (sustainable aviation fuel, SAF) à au moins 3 milliards de gallons (11,4 milliards de litres) par an en 2030. Le recours à des carburants d’origine non fossile (SAF) est considéré comme une des pistes les plus prometteuses pour réduire l’empreinte carbone du transport aérien.