Le Boeing 737 MAX se rapproche d’une remise en service

Les régulateurs européen et américain ont apporté vendredi des signaux positifs sur le retour prochain dans le ciel du Boeing 737 MAX, qui pourrait revoler en Europe «d’ici la fin de l’année» après avoir passé avec succès plusieurs étapes de certification. Cloué au sol depuis mars 2019 après deux accidents ayant fait 346 morts, l’avion doit obtenir le feu vert de diverses autorités dans le monde. Une série de vols de certification a été effectuée fin juin par l’agence américaine de l’aviation, la FAA, puis plus récemment par les autorités canadienne et européenne.