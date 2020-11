L’ADN de la victime retrouvé sur la babine et l’œil de Curtis

Les ADN de 63 chiens avaient été prélevés: ceux des 62 animaux qui faisaient partie de la meute et celui de Curtis, le chien du compagnon de la victime, rappelle BFM TV . Ces échantillons ont été comparés avec ceux prélevés sur le cadavre et les habits d’Elisa. L’ADN du pitbull a été retrouvé sur le corps et sous l’ongle de la victime, ainsi qu’à l’intérieur de ses vêtements.

Déjà soutenue par des vétérinaires, l’hypothèse que Curtis se soit attaqué à la jeune femme se confirme. D’autant plus que l’ADN de la future maman a été retrouvé sur la babine et l’œil droit de Curtis, et que seule la mâchoire du pitbull correspond aux traces de morsures sur le corps de la victime. «Mes chiens sont mis hors de cause, mon honneur est enfin lavé», a réagi Sébastien Van den Berghe, le maître d’équipage.