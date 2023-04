Fillette tuée dans les Vosges (F): L’ado arrêté «a fait usage de son droit au silence» durant sa garde à vue

Passible de 20 ans de prison

L’autopsie du corps de l’enfant retrouvée morte dans un appartement de Rambervillers aura lieu vendredi. «On en saura plus sur les circonstances du décès et de l’existence ou non de faits de viol», a ajouté Frédéric Nahon. Il a précisé que le suspect, âgé de moins de 16 ans, était passible de 20 ans de réclusion criminelle et non de la perpétuité en raison de son âge.