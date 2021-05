France : L’ado de 14 ans qui a tué Marjorie était «la star de la cité»

Le jeune homme, mis en examen dimanche soir pour meurtre, n’avait pas l’intention de tuer la jeune fille très studieuse de 17 ans, assure son avocat.

Après des «échanges véhéments» sur les réseaux sociaux et en particulier sur Snapchat, le jeune homme a poignardé vendredi dans le thorax Marjorie, au pied d’un bâtiment d’une cité d’Ivry-sur-Seine, près de Paris.

Groupe Snapchat

Selon des témoignages recueillis par l’AFP, le suspect «avait créé un groupe Snapchat le matin même» au sujet de la petite soeur de l’adolescente. «Marjorie n’a pas apprécié qu’on parle mal de sa petite soeur. Elle est venue en bas de la tour», où vit le père du suspect, et «l’a frappé».

Né en novembre 2006, l’adolescent avait un casier judiciaire vierge et aucun antécédent judiciaire, selon son conseil précisant qu’il était ressorti libre d’une audition dans une affaire de dégradation d’immeuble.

Selon la version du suspect rapportée par Me Adrien Gabeaud, une bagarre a éclaté entre lui et trois autres personnes parmi lesquelles Marjorie et son frère jumeau.