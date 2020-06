Dans un car postal bernois

L’ado n’a rien fait de faux, il est amendé quand même

Faute de pouvoir acheter un ticket de bus quelque part, un élève de 15 ans a effectué le trajet jusqu’à son école sans titre de transport. Il a écopé d’une amende de 100 francs que sa mère juge injustifiée.

En principe, Rafael effectue à moto les cinq kilomètres qui séparent son domicile à Krauchthal (BE) de son école à Hindelbank. Mais sa bécane étant en panne, le jeune homme de 15 ans a dû prendre le car postal mardi matin pour pouvoir assister à ses cours. Seul hic, il n’y a aucun distributeur de billets sur le trajet qui relie les deux villages. En temps normal, les usagers peuvent obtenir un ticket de transport directement auprès du chauffeur de bus s’ils n’ont pas la possibilité de l’acheter en ligne, mais en raison des mesures d’hygiène liées au Covid-19, ce n’est plus possible actuellement.