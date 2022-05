Montreux (VD): L’ado survivant «a des chances de retrouver une vie presque normale»

Le garçon qui a survécu à la chute par le balcon de toute sa famille est toujours hospitalisé, et a été placé sous tutelle. Isolé durant son enfance et traumatisé par le drame, il va au-devant d’un long chemin de réinsertion sociale. Analyse avec un psychiatre de l’adolescent.

«La première chose à dire, c’est qu’il n’y a rien d’habituel dans ce cas-là.» Daniel Schechter, pédopsychiatre au CHUV et professeur aux Universités de Lausanne et de New York, a étudié un grand nombre de cas dans sa carrière, mais celui-ci sort du lot. En tant que spécialiste de psychotraumatologie infantile, il a accepté de l’analyser pour «20 minutes», en précisant qu’il intervient comme expert externe, sans connaissance du dossier médical de l’enfant.

Entre loyauté et rejet

Outre le traumatisme du drame qu’il a vécu, ce qui rend la situation si délicate, c’est notamment l’enfance si particulière de cet adolescent de 15 ans, qui a survécu à la chute de toute sa famille par un balcon fin mars. «Ce jeune semble avoir été isolé toute son enfance, élevé dans la méfiance de la société et des autorités, rappelle le psychiatre. Ses repères, les parents qui sont censés nous protéger, sont ceux qui l’ont quasiment tué. Il risque d’être tiraillé entre loyauté, notamment envers un père qui avait développé une emprise forte sur lui, et rejet de ceux qui ont précipité sa vie dans l’horreur. Mais penser qu’on n’a, en fait, jamais eu personne qui nous protégeait, c’est un abîme de détresse peut-être trop dur à affronter.» Et de prédire ainsi une possible crise identitaire pour cet adolescent.

«Actuellement, le plus important est de construire un espace sécure autour du jeune», insiste Daniel Schechter. De filtrer les informations venant de l’extérieur, notamment des journaux, et d’accueillir celles de l’intérieur, souvenirs et émotions. D’établir un réseau de personnes-ressources. Ce qui est déjà le cas avec une mise sous tutelle, ainsi que du côté du personnel médical.

Les causes de l’amnésie

La journée du drame, l’ado ne s’en souvient pas. Plusieurs hypothèses sont possibles pour le psy: le résultat d’un traumatisme crânien lié à la chute; les effets d’une substance toxique ingérée le jour même; les conséquences des anesthésies reçues à l’hôpital; ou, peut-être, les séquelles d’une condition rare: l’«amnésie dissociative». «Si c’est cela, ses souvenirs pourraient ressortir du tiroir un jour.» D’ici là, un certain nombre de sensations ou d’images risquent de déclencher des angoisses, un des symptômes d’un probable trouble du stress post-traumatique (TSPT).

Une dernière hypothèse n’est pas exclue: il se souvient, mais il se tait, car les croyances inculquées par ses parents persistent. «S’il pense toujours que les recommandations de ses parents lui étaient bénéfiques, parler lui causerait des angoisses. C’est un scénario possible.» Et d’évoquer le phénomène de la «folie à deux», dans lequel les troubles de chacun sont dépendants l’un de l’autre. Ils pourraient s’estomper après la fin de la relation.

Une vie «normale» un jour?

L’espoir reste présent, aux yeux de Daniel Schechter. «À cet âge, le cerveau et le psychisme ont encore beaucoup de plasticité. Avec un réseau solide autour de lui, ce jeune a des chances de trouver une vie qui se développe de façon plus normale pour son âge, et qui pourrait même devenir satisfaisante. De surmonter le drame, même s’il ne pourra jamais en effacer les traces.» Difficile toutefois de l’imaginer intégrer l’école à court terme. Scolarisé à la maison, il risque de faire face à un décalage trop violent, qui doit donc encore être évalué. «Il vaut peut-être mieux imaginer l’accompagnement d’éducateurs et de professionnels de la santé mentale, avant de progresser vers une intégration scolaire adaptée à ses besoins scolaires mais aussi socio-émotionnels.» Un parcours encore long et ardu, donc.