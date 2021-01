Las Vegas : L’adolescente avatar vole la vedette aux humains

Le fabricant LG a profité de l’édition numérique du salon CES pour lancer dans le grand bain un personnage de fiction.

Les avatars pourraient faire partie d’une nouvelle génération d’ambassadeurs de marque et d’influenceurs. La firme sud-coréenne LG l’a démontré en laissant le soin à un personnage de fiction de coprésenter des produits sur la scène virtuelle de la grande foire de l’électronique. Portant un sweat à capuche avec le slogan «rester punk pour toujours», la dénommée Reah Keem a fait valoir des talents de musicienne tout en regrettant de ne pas pouvoir voyager à cause de la pandémie. «On dirait que ça va prendre un certain temps avant que nous puissions avoir à nouveau des concerts et des fêtes, a-t-elle déclaré. D’ici là, je vais appeler mon studio et travailler sur mes vidéos».