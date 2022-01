Environnement – L’adorable ambassadeur 2022 de Pro Natura

Après le WWF qui a salué le gypaète barbu, un oiseau revigoré dans tout l’espace alpin, c’est au tour de Pro Natura de désigner l’animal de l’année 2022, mais il s’agit cette fois du plus menacé.

La plus ancienne organisation de protection de la nature helvétique a choisi le lérot comme ambassadeur des forêts naturelles et des paysages ruraux diversifiés. Le quoi? Le «Eliomys quercinus», un petit rongeur qui se fait rare et qui mérite une meilleure protection.