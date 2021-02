Une médaille d’or ne change effectivement pas une vie dans le sens où je reste la même personne. On sait aussi tous les sacrifices qu’il faut faire et tout le travail que cela implique pour décrocher une médaille d’or. Il faut garder les pieds sur terre. Mais bien évidemment que c’est gratifiant de décrocher l’or quand on s’ investit autant.