«C’est le pire cauchemar d’un pompier.» Ces mots, écrits par un collègue de Corey Logan sur GoFundMe, résument terriblement bien la tragédie vécue par ce soldat de feu fort de plus de 20 ans d’expérience. Le soir du 10 novembre, Corey était de service à Miami (Floride) quand il a reçu une alarme sur son téléphone. Via une caméra de surveillance installée devant sa maison, le pompier a constaté qu’un voisin était en train de frapper frénétiquement à sa porte. Inquiets, Corey et son collègue Christopher ont pris la route à bord d’un camion pour s’assurer que tout allait bien.