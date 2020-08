Malgré la pandémie qui semble loin d’être terminée, la cérémonie des MTV Video Music Awards 2020 s’est déroulée à New York, dimanche 30 août 2020, avec un public réduit. Parmi les stars présentes cette année, Lady Gaga, nominée dans dix catégories différentes, a été la grande gagnante de la soirée.

Voulant faire passer un message fort à ses fans, l’Américaine de 34 ans est apparue durant la soirée avec des masques plus extravagants les uns que les autres, spécialement conçus pour elle. «Restez en sécurité, concentrez-vous sur votre esprit et, je vais peut-être avoir l’air d’un disque rayé à force de le répéter, mais portez un masque, c’est un signe de respect», a -t-elle déclaré quand elle a reçu le tout premier TriCon award de l’histoire des VMA Awards, récompensant son travail de musicienne et de philanthrope.