Musique

Lady Gaga a mis Ariana Grande au défi

Les deux chanteuses ont collaboré sur «Rain on me», le nouveau single du prochain album de Lady Gaga. Cette dernière raconte l’enregistrement.



Afin de tirer le meilleur d’Ariana Grande, Lady Gaga a demandé: «Tout ce qui compte pour toi quand tu chantes, je veux que tu l'oublies et que tu te laisses aller. Pendant que tu fais ça, je vais danser face à toi». La chanteuse de «Dangerous Woman», troublée, a alors rétorqué: «Oh mon Dieu, oh mon Dieu, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne sais pas... Oh mon Dieu. Ok, Ok!».