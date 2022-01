Cinéma : Lady Gaga a tourné une scène hot avec Salma Hayek

La chanteuse a simulé une relation sexuelle avec l’actrice, dans «House of Gucci». Mais la séquence a été coupée au montage.

Lady Gaga (à g.) et Salma Hayek ont joué ensemble dans le film «House of Gucci», de Ridley Scott.

C’est une nouvelle qui risque de décevoir les fans de Lady Gaga. La chanteuse qui incarne Patricia Reggiani, épouse du célèbre couturier italien Maurizio Gucci, dans «House of Gucci» , a révélé qu’elle avait tourné une scène de sexe avec Salma Hayek, qui y joue le rôle de Giuseppina Auriemma. Cependant, cette fameuse séquence n’apparaît pas dans le long métrage de Ridley Scott.

«Il y a toute une partie du film que vous n’avez pas vue», a dit la star américaine de 35 ans, qui a été marquée par son rôle, lors d’une discussion publique, entourée de ses collègues, dont l’actrice mexicano-américano-libanaise de 55 ans. «Je me souviens que j’étais avec Salma sur le tournage, après la mort de Maurizio, dans le scénario. Et je me suis dit que c’était là que ça allait peut-être devenir hot entre nous», a-t-elle raconté, encore amusée par ce souvenir. Ce à quoi Salma a répondu, en s’adressant au public hilare: «Vous croyez qu’elle plaisante?»