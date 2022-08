Lady Gaga sera dans la suite de Joker

Cinéma : Lady Gaga confirme sa présence dans la suite de «Joker»

Sur les images, on découvre sur un fond rouge les silhouettes de Joaquim Phœnix, qui reprendra le rôle du Joker qui lui a valu l’Oscar du meilleur acteur en 2020, et celle de Lady Gaga. D’abord séparées, elles se rejoignent ensuite pour former un couple. Le tout accompagné d’un instrumental de «Cheek to Cheek», le tube de Frank Sinatra. À la fin de la vidéo, le rire sinistre du Joker se fait entendre.