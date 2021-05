Violences sexuelles : Lady Gaga dit avoir été violée et séquestrée durant plusieurs mois à 19 ans

Dans un documentaire pour la plateforme Apple TV+, la chanteuse américaine confie avoir été violée à plusieurs reprises par un producteur, jusqu’à tomber enceinte.

«J’avais 19 ans. Je démarrais dans le métier et un producteur m’a dit: déshabille-toi», raconte-t-elle dans la série documentaire «The Me You Don’t See», coproduite par la présentatrice vedette Oprah Winfrey et le prince Harry pour la plateforme Apple TV+. «J’ai dit non et je suis partie», poursuit-elle. «Ils m’ont dit qu’ils allaient brûler toute ma musique. Ils n’arrêtaient pas de me demander. Alors, je me suis débranchée et j’ai juste… Je ne me souviens même plus», dit-elle, en larmes.