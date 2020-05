États-Unis

Lady Gaga «en pleurs» pour la sortie de son album

La chanteuse était émue sur les réseaux sociaux à minuit et une minute le 29 mai 2020 lors de la publication de son sixième disque.

Dire que cette galette était attendue est un euphémisme. Promu depuis plusieurs mois et porté par les singles «Stupid Love» et «Rain On Me» avec Ariana Grande, l’album «Chromatica» est enfin disponible depuis le vendredi 29 mai 2020. Lady Gaga attendait, elle aussi, cette sortie avec une grande impatience. Avant minuit, elle a d’abord fait un petit compte à rebours sur Twitter tout en incitant les gens à danser dès que le disque serait publié. «Mon album arrive dans cinq minutes. Je suis morte de trouille», a-t-elle écrit avant de poster une minute avant la sortie qu’elle n’arrêtait pas de crier.

Par ailleurs, ce sixième album devrait ravir les nostalgiques des années 1990. Il fait en effet la part belle aux sonorités house de cette époque. Certains titres ont d’ailleurs été coproduits par des DJ de renom. On pense ici à Axwell, Sebastian Ingrosso, BoysNoize ou encore Tchami. On relèvera également la présence d’Elton John sur le morceau très surprenant et limite EDM «Sine From Above».