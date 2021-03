Le tournage a lieu en ce moment même en Europe. Adam Driver et Lady Gaga joueront respectivement Maurizio Gucci et Patrizia Reggiani dans le prochain long métrage de Ridley Scott, consacré à l’assassinat de l’homme d’affaires italien et patron de la marque de mode Gucci.

La chanteuse et actrice a partagé un premier cliché de «House of Gucci» sur les réseaux sociaux. On la voit vêtue de noir, de luxueux bijoux et d’une élégante chapka. Elle prend la pose avec un Adam Driver au look chic et décontracté, dans une station de montagne enneigée.