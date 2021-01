Washington : Lady Gaga et J-Lo ont mis le feu pour leur «ami» Joe Biden

Les deux superstars américaines ont marqué l’investiture du nouveau président américain par leurs prestations musicales.

Lady Gaga a, selon ses mots, eu l’honneur de chanter l’hymne américain lors de l’investiture de son «ami», Joe Biden, mercredi à Washington. Spécialiste de la mise en scène et de l’accessoire, Stefani Germanotta de son vrai nom, a interprété le «Star-Spangled Banner», avec son propre micro, doré, comme la broche.

Appelée au podium de l’amphithéâtre temporaire situé devant le Capitole, l’artiste new-yorkaise s’est présentée avec une robe au haut moulant noir sobre avec épaulettes, mais à la jupe rouge bouffante et ample, avec une traîne.

Le tout était rehaussé d’une volumineuse broche en forme de colombe portée sur la poitrine et d’une natte plaquée sur le haut de la tête et mêlée d’un ruban noir.

Lady Gaga, 34 ans, a débarqué en rouge et noir.

Lettre d’amour à la France

La robe est l’oeuvre de la maison parisienne Schiaparelli. «En tant qu’Américain vivant à Paris, cet ensemble est une lettre d’amour à un pays qui me manque terriblement et à une chanteuse dont j’admire depuis longtemps le talent artistique», a déclaré au New York Times le directeur artistique de Schiaparelli, l’Américain Daniel Roseberry.