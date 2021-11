Cinéma : Lady Gaga marquée par son rôle

Bientôt à l’affiche de «House of Gucci», la star a souffert de troubles psychologiques en incarnant l’ex-femme du couturier italien.

Pour son personnage dans le très attendu «House of Gucci», de Ridley Scott, en salle dès le 24 novembre 2021, Lady Gaga s’est donnée corps et âme. Dans la peau de l’ex-femme du couturier italien Maurizio Gucci, la chanteuse et actrice s’est tellement immergée dans son personnage qu’elle en a été profondément marquée. «J’ai commencé à travailler ce rôle il y a trois ans et pour être vraiment honnête, j’ai vécu en tant que Patrizia Reggiani pendant un an et demi. J’ai parlé avec un accent pendant neuf mois, en dehors des caméras, et je n’ai jamais arrêté, je restais elle. J’ai dû très vite teindre mes cheveux», confie l’Américaine de 35 ans dans «Vogue».